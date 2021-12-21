تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا بوحدات المرور.. «فيات تيبو» في الصدارة

احتلت السيارة «فيات تيبو»، صدارة تراخيص السيارات الأوربية فى السوق المصرية، خلال شهر نوفمبر الماضي، وجاءت في المركز الأول بعد «سيات إبيزا»، التي احتلت قمة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال شهر أكتوبر.

السيارة بيجو

وجاءت فى المرتبة الثانية السيارات بيجو الفرنسية بإجمالى تراخيص 530 سيارة، أعقبتها بيجو 301 في المركز الثالث بواقع 355 سيارة كما حصدت السيارة بيجو المرتبة الرابعة بترخيص 330 سيارة، تلتها السيارة بيجو 508 في المركز الخامس بنحو 256 سيارة.

فى حين، صعدت السيارة أوبل جراند لاند للمرتبة السادسة بعدما تمكنت من ترخيص 237 مركبة، أعقبتها لادا جرانتا في المركز السابع بواقع 187 سيارة.

وتراجعت السيارة «ستروين سي إليزيه»، للمرتبة الثامنة بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر مسجلة نحو 177 سيارة بمخلتف وحدات المرور خلال الشهر الماضي، فيما تراجعت سكودا أوكتافيا للمرتبة التاسعة بترخيص 171 سيارة، أعقبتها كودياك في المركز العاشر بواقع 167 سيارة تم ترخيصها بوحدات المرور بالمحافظات.

وتمركزت بيجو 5008 والتي يبدأ سعرها من 500 ألف جنيه في المرتبة الحادية عشر بإجمالى 167 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

أوبل كروس

وبفارق سيارة واحدة حسمت أوبل كروس لاند المرتبة الثانية عشر بعدما تمكنت من ترخيص 93 مركبة، تلتها «سيات ليون»، التى تراجعت للمركز الثالث عشر بنحو 91 سيارة خلال شهر نوفمبر2021

بينما احتلت السيارة سيات أتيكا في المرتبة الرابعة عشر بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 91 في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضي.

سوق السيارات

يُذكر أن سوق السيارات الحديثة في مصر شهد ارتفاعا في الأسعار بجميع العلامات التجارية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.