مزاد علني لبيع سيارات «BMW» و«فيات» و«بيجو» 26 ديسمبر

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات وسيارات ملاكي وميني باص وميكروباص، يوم الأحد 26 ديسمبر الجاري.

ووفقا للموقع الإلكتروني لهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، أعلنت تنظيم المزاد العلني بقاعة النادي المصري القاهري في منطقة عين الصيرة بحي السيدة زينب، بجوار حديقة الفسطاط، في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم 26 ديسمبر الجاري.

أنواع السيارات المطروحة في المزاد

وبحسب هيئة الخدمات الحكومية، يضم المزاد عدد كبير من ماركات السيارات التابعة لعدد من الجهات الحكومية، تشمل تروسيكلات و ميكروباصات وسيارات ملاكي وسيارات بيك آب وأوتوبيسات وميني باصات، تتنوع بين ماركات سيارات BMW، فيات، بيجو، دايو، هيونداي، أوبل، رينو، جيب شيروكي، أكو لاين، هوندا، شيفروليه، مرسيدس، مازدا، نيسان، روك، ايسوزو، تويوتا، ميتسوبيشي، سوزوكي، داتسون، ألفار وميو، فولفو، فيات ريتمو.

كراسة الشروط والتأمين

ويشمل المزاد، عدد كبير من الموتوسيكلات منها ماركات دايون وهوجان و ماركتي SYM، LML، وحددت هيئة الخدمات الحكومية، الرسوم اللازمة لدخول المزاد العلني مؤكدة أن ثمن كراسة الشروط محدد بـ400 جنيه إلى جانب ضرورة دفع 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، بالإضافة إلى دفع نحو 30% من قيمة المزاد في حالة الإرساء فورا، على أن يجري سداد باقي قيمة المزاد على مدار فترة لا تزيد عن الأسبوعين، مشيرة إلى إمكانية معاينة السيارات والموتوسيكلات دون أي عمولة.

كانت مصلحة الجمارك المصرية، نظمت في 23 نوفمبر الماضي مزاد علني لبيع 32 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي لسيارات من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل BMW وتويوتا وأودى وباجيرو وكرايسلر وفولكس ومرسيدس وشيفرولية وجى ام سى وبيجو ولادا وبورش سوبارو ومتسوبيشى ونيسان.