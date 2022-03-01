موسكو: منعنا إقامة منشآت بيولوجية أمريكية ببدء عملية عسكرية في أوكرانيا

كشف «فرانتس كلينتسيفيتش»، السيناتور الروسي السابق، أنّ العملية العسكرية التي نفذتها بلاده ضد أوكرانيا، حالت دون إقامة مختبر عسكري أمريكي لإنتاج السلاح البيولوجي.

وقال «كلينتسيفيتش»، خلال تصريحات صحفية، نقلتها عنه وكالة «سبوتنك»، الروسية للأنباء، إنّ هناك خطر كبير من إمكانية حصول متطرفين أوكران على ما كان يجب أن تنتجه مختبرات عسكرية أمريكية في كييف.

روسيا أوقفت المختبرين البيولوجيين بحربها على أوكرانيا

وأضاف السيناتور الروسي السابق، أن روسيا من خلال عملياتها العسكرية التي قامت بها عملت على إزالة هذا الخطر، بل ودرء أخطار أخرى تشكلها الولايات المتحدة الأمريكية عبر سعيها إلى إقامة منشآت عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق من العام الماضي، عن نيتها إقامة مختبرين لدراسة جراثيم خطيرة في أوكرانيا، ومن المفترض مباشرة العمل في المختبرين عام 2022، إلا أن العملية العسكرية الروسية أوقفت هذا الأمر.

وتستمر العملية الروسية العسكرية ليومها السادس على التوالي، وسط غضب دولي من الحرب، إثر إعلان «بوتين»، فجر الخميس الماضي، بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع عسكرتها، والحيلولة دون توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» .

وقبل بدء العملية العسكرية وتحديدا يوم 21 فبراير الماضي، أعلن بوتين اعترافه رسيماً بجمهوريتي الدونيستك ولوغانسك الشعبيتن، المنفصلتين من طرف واحد عن أوكرانيا، وأرسل قوات روسية لإقليم الدونباس الحدودي مع أوكرانيا، بدعوى حفظ السلام وحماية سكانه من الإبادة الجماعية التي تقوم بها أوكرانيا ضدهم منذ إعلان انفصالهم في عام 2014.

زيلينسكي: المفاوضات لم تحقق النتائج المرجوة

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية التي شنتها بلاده لن تنتهي إلا بعد نزع السلاح من أوكرانيا، وجلس الجانبان الروسي والأوكراني أمس في مفاوضات لم تحقق النتائج المرجوة للطرف الأوكراني، بحسب تصريحات للرئيس زيلينسكي، ومن المتوقع الدخول في جولة ثانية.