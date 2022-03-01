البيت الأبيض: إعلان منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا يعني دخولنا حربا مع روسيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي بايدن لم يقرر بعد حظر الطيران الروسي فوق الأجواء الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

وأضاف البيت الأبيض، أن إعلان منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا يعني أننا ندخل في حرب مع روسيا.

التهديد باستخدام الأسلحة النووية

وطالب البيت الأبيض، كل الدول، بالتوقف عن التصريحات التي تهدد بالأسلحة النووية.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن روسيا تواصل تكبد تكلفة باهظة إذا استمرت في عمليتها العسكرية.

طرد 12 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة

وأوضحت واشنطن، أن قرار طرد 12 دبلوماسيا روسيا جاء لممارستهم أنشطة لا تنسجم مع مهمتهم.