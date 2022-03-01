روسيا تقصف خاركيف بالأسلحة الثقيلة واستعدادات لاقتحام العاصمة كييف

قال محافظ منطقة خاركيف الأوكرانية، أنّ الساحة المركزية في خاركيف ومقر إدارة المدينة تعرّضا لهجوم روسي بأسلحة ثقيلة اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى دمار هائل بهما.

استعدادات لدخول كييف

وتستعد عناصر الجيش الروسي لاقتحام العاصمة الأوكرانية كييف، بعد حشد راجمات صواريخ على مشارفها، وسط دعوة المدنيين إلى مغادرتها بعد توفير عدد من الطرق التي قالت عنها وزارة الدفاع الروسية، إنّها آمنة.