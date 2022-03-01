راجمات روسية على مشارف موسكو.. وطرق آمنة لمن يرغب في مغادرة كييف

وصلت راجمات صواريخ روسية إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، وسط محاولات مضنية من جانب القوات الروسية للدخول إلى وسط العاصمة في اليوم السادس للأزمة التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، حسب ما جاء في نبأ عاجل عن موقع «سكاي نيوز» عربية.

قصف كثيف على كييف

وكانت وزارة الدفاع الروسية، حددت أمس الإثنين، طريقا للسكان للراغبين في الخروج الآمن من مدينة كييف، في ظل قصف مكثف من قبل سلاح الجو الروسي على أحياء وضواحي العاصمة، تمهيدا لاقتحامها.