أعلنت وكالة أنباء أوكرانيا الرسمية، عن قصف روسي على عيادة للنساء في العاصمة «كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل،صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن قذيفة أطلقها معتدون روس على مستشفى خاص للولادة في كييف أوبلاست.

بدورها، قالت وكالة أنباء «تاس» الروسية، أن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت لأوكرانيا 70 طائرة حربية

بدورها، أعلنت شركة «ماكسار» للتكنولوجيا، أن رتلا عسكريا روسيا يمتد من «مطار أنطونوف» قرب كييف إلى تخوم بريبيرسك، مشيرا إلى سير عربات عسكرية روسية نحو أوكرانيا على امتداد صفين أو ثلاثة

وكانت صور أقمار اصطناعية أمريكية، أظهرت في وقت سابق، قافلة عسكرية روسية على امتداد 64 كيلومترا شمالي كييف، كما أظهرت الصور قوات برية روسية تتقدم صوب كييف في قافلة.

«لوجانسك» يتهم القوات الأوكرانية بتنفيذ 6 عمليات

بدورها، اتهمت سلطات جمهورية «لوجانسك» الشعبية، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بتنفيذ 6 عمليات قصف على 3 بلدات في الجمهورية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.