مقتل 11 مدنيا في قصف روسي لمدينة خاركيف الأوكرانية

أعلن مسؤول في مدينة خاركيف الأوكرانية، عن مقتل 11 مدنيا في قصف روسى على المدينة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية، أنه كان من الضروري وضع حد للتهديدات اللامتناهية من نظام كييف ضد روسيا ،منوهة إلى أن قوات جمهورية دونيتسك تواصل الهجوم وتستكمل حصار ماريوبول

روسيا : لسنا من بدأنا الحرب ولكننا نحن من ينهيها

وقالت زارة الدفاع الروسية، "لسنا من بدأنا الحرب ولكننا نحن من ينهيها" وذلك فى الوقت الذى تستمر فيه المفاوضات الروسية الأوكرانية على حدود بيلاروسيا

وطالبت أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي ربطها بشبكة الطاقة الأوروبية في أقرب وقت ممكن.

فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها في روسيا للمغادرة على الفور