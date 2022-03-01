«كهرباء الشرقية» تعلن انتهاء 85% من شبكات موزع الزنكلون بتكلفة 50 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء موزع كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق، لإسراع وتيرة تنفيذ المشروع، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية الزنكلون والقرى المجاورة لها، والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء، وتحسين استقرار التيار الكهربي.

إنشاء 4 موزعات جهد متوسط

أوضح المحافظ، أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء 4 موزعات جهد متوسط بمراكز «الزقازيق- أبو حماد- صان الحجر- كفر صقر» بتكلفة 116 مليون و580 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء، وتطوير وصيانة المشروعات القائمة، يُساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشكلات القرى والمناطق المحرومة، التي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة

أوضح المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق بتكلفة 50 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 85% والإنشاءات المدنية 50%، وجار تكثيف الأعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال، طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم خدمة جيدة للمواطنين، والارتقاء بخدمات الكهرباء بنطاق المحافظة.