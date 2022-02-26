ضبط مواد مخدرة بـ24 مليون جنيه بحوزة 5 متهمين في الشرقية والجيزة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط 4 أشخاص «يحملون جنسيات مختلفة» تخصصوا فى الإتجار بمخدر الآيس «الشابو» بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط المتهمين في الشرقية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى - الأمن العام» ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم «كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - 3 سيارات – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 6 هواتف محمولة».

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهم كميات أخرى من المواد المخدرة بمحال إقامتهم، وعقب تقنين الإجراءات جرى إستهداف محل إقامتهم وأمكن ضبط كميات كبيرة أخرى من المواد المخدرة ويصبح إجمالى كميات المواد المخدرة المضبوطة:

كمية لمخدر الأيس الشابو وزنت 9,500 كيلو جرام.

كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام.

كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام.

19 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 11 مليون جنيه.

إحباط محاولة تصنيع مخدري «الآيس – الحشيش الصناعي»

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام» ومديرية أمن الجيزة نشاط أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ورصد محاولته إعداد معمل بمسكنه لتجهيز وإنتاج تلك المواد ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكنه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر البودر «الحشيش الصناعى» وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام – كمية من عجينة مخدر البودر وزنت 7 كيلو جرام – كمية من عجينة مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص لمخدر الترامادول - عدد من الأمبولات المؤثرة لعقارى"كيتامين – إيفيدرين" – 2 برطمان بداخلهما كمية لعقار الإيفيدرين – عجينة مخدر الآيس- كولمن بداخله عجينه مخدر الآيس – أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع – المواد الخام الخاصة بالتصنيع –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - تابلت.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، وإسخدامه للأدوات والمعدات المضبوطة لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهاتفين والتابلت للإتصال بعملائه ، كما أقر بأن المواد الكيميائية والخامات المضبوطة تستخدم فى تصنيع مخدرى «الآيس – البودر»، وأنه تحصل على طريقة تصنيع المخدرين عن طريق مواقع الإنترنت.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 13 مليون جنيه.

الداخلية تواصل عقد لقاءات للطلبة للتوعية بمخاطر المخدرات

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها.

كما إستقبلت الإدارة عدد من الطلبة والطالبات من جامعة حلوان «مركز التميز للأفراد ذوى الإعاقة»، وتضمنت الفاعلية عقد لقاء ترحيبى بهم، وتم إصحابهم إلى متحف الإدارة، وقاموا بتوجيه الشكر لقيادات الإدارة لحسن الإستقبال وأشادوا بدورهم فى مجابهة مخاطر المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم.