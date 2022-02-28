تقنين 9280 حالة وضع يد على أراضي أملاك الدولة في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل، لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين، والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

ووجه محافظ الشرقية مدير إدارة الأملاك بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

تحرير 9280 عقد تقنين لأراض في الشرقية

وأشار العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إلى تحرير 9280 عقدا بمراكز المحافظة، ومن المزمع تحرير 2316 عقدا خلال الفترة المقبلة، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين 17 ألفا و373 طلبا، منها 14 ألفا و439 طلبا صالحا للتقنين، و2934 طلبا غير صالح للتقنين بنهاية فبراير الجاري، مشيراً إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

لجان لمتابعة تقنين أملاك الدولة

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة، بأنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات إزالات التعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وفي سياق آخر، أصدر المحافظ توجيهاته إلى المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، بتنفيذ حمله إزالة لقاعة أفراح مُقامة بالمخالفة بجوار محطه تحصيل رسوم السيارات بطريق «الزقازيق - بلبيس»، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.