وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ صباح اليوم الثلاثاء، بمركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، والذين توافدوا على المركز للحصول على الجرعات الأولى والثانية والثالثة «التنشيطية».

إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين

وتابع وكيل وزارة الصحة إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الإلكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم للراغبين في استخراجها.

تطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا حفاظاً على صحتهم

وأكد وكيل الوزارة أهمية تطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيها للمصريين، و25 دولارا لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمَّنة من مجمع الإصدارات المؤمَّنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف «مسعود» أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان خصصت الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.