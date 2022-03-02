«المالية» تعلن عن بيع 19 سيارات بماركات مختلفة في مزاد علني

أعلنت وزارة المالية من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإدارة المركزية للمبيعات، عن بيع كبير بالمزايدة العلنية، وذلك فى جلسة 15 مارس 2022.

ويتضمَّن المزاد العلني لبيع سيارات وبضائع وجمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخاصة بهم.

وتتضمن جلسة البيع بالمزاد كل من

- أولا: سيارات جمرك مطار القاهرة، وهى سيارات ملاكي وبيك أب ومواتير سيارات ماركات مختلفة وهما.

" BMW ، شيفرولية، أودي، تويوتا، مرسيدس، هيونداي، فولكس، اسكودا، كرايسلر، بنتلي، سوبارو، فورد، جاجور، انفينتي، كيا، جيب شيروكي، دايو، دودج، GMC"

ثانيا: بضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية التابعة لها، وتتضمن كل من.

"ملابس، ماكينات صناعية، اجهزة ومستلزمات طبية، مفروشات، أجهزة كهربائية، أثاث، لعب اطفال، قطع غيار سيارات، مستلزمات اتصالات، اكسسوار رجالي وحريمي، كمبيوترات واجزائها ولوازمها، تليفونات محمول، ولوزامها، وادوات كهرباء، لمبات ووحدات إضاءة".

شروط المشاركة فى المزاد

- سوف تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهرى، بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.

- يقام المزاد فى 15 مارس الجاري، وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرا.

- تطلب كراسة الشروط والموصفات، من المقر الرئيسي للهيئة العامة للخدمات الحكومية ، بمقرها فى 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي.

- يجب دفع مبلغ 1000 جنية لتامين لدخول المزاد.

- يجب على المزايد دفع 30% من قيمة السلعة ، وذلك فور رسو المزاد عليه، على ان يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوم، من تاريخ عقد المزاد.

- البيع فى المزاد يتم بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع.

- يعتبر شراء كراسة الشروط، احد اسس المشاركة فى المزاد، على ان تكون كراسة الشروط برفقة المزايد قبل دخول قاعة المزاد.

يذكر أن هيئة الخدمات الحكومية، قد طلبت من الراغبين المشاركة فى المزاد، سرعة معاينة السيارات والسلع المختلفة المعروضة قبل موعد المزاد.