توافد أقارب وأصدقاء عبدالحي عبيد لتشييع جثمانه بمسجد الحصري

توافد أقارب وأصدقاء النائب الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على مسجد الحصري بمدينه 6 أكتوبر قبل صلاه الظهر وذلك لتشييع جثمانه، إذ أنه رحل عن عالمنا أمس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

مناصب جامعية

عبدالحي عبيد حاصل على أفضل المواقع الجامعية ووصل إلى منصب رئيس جامعة حلوان ورئيس المجلس الأعلى للجامعات سابقاً وهو أمين مساعد بحزب «مستقبل وطن» أمانة القاهرة وأيضًا مدير الجامعة العربية المفتوحة ورئيس جامعة حلوان الأسبق، وصاحب العديد من المناصب العلمية والأكاديمية في ساحة التعليم العالي المصري أبرزها أمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشار وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة السابق.

خبرات أكاديمية

وعن خبراته الأكاديمية، فقد حصل عضوية مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، وعضوية الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية «يونسكو، واليكسو، وايسيكو»، وعضوية المجلس الأعلى للمعاهد العليا، ورئيس لجنة معادلة الدرجات العلمية والمؤسسات التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومشرفاً على كلية الآداب جامعة حلوان.

وفيما يخص النشاط الاجتماعي، فقد كان الراحل عضوًا في محكمة القيم ورئيس نادى أعضاء هيئة التدريس لجامعة حلوان ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وعضو بالمجلس القومي للشباب والرياضة بوزارة الشباب، عضو نقابة المهن العلمية.