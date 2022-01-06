انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة حلوان

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة حلوان، والذي عُقد بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم للترشح لشغل منصب رئيس الجامعة، بناءا على القرار الوزاري رقم (7029)، وذلك بمقر معهد إعداد القادة بقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.

حضر فعاليات البرنامج الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية.

وأكد الأستاذ الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة أنّ الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنّ البرنامج التدريبي يشمل العديد من المحاضرات التي تساهم في تطوير عملية التعليم ومواكبة التكنولوجيا وفقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي، موضحا أنه يتم منح شهادة اجتياز البرنامج التدريبي بعد إتمام البرنامج.

مهارات «التعامل الإعلامي»

وانطلقت فعاليات البرنامج بمحاضرة بعنوان «التعامل الإعلامي»، حاضر فيها الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، وتناولت مهام المركز الإعلامي بالجامعات وتتمثل فى إبراز الأنشطة والفعاليات في وسائل الإعلام المختلفة، والتفاعل اليومي مع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأيضا إمداد وسائل الإعلام بالبيانات الإعلامية حول كل ما يجري بالمؤسسة، بالإضافة إلى رصد ما يُنشر أو يُذاع بأجهزة الإعلام المختلفة والمواقع الالكترونية بشأن المؤسسة، وإعداد المقابلات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية لمسئولي المؤسسة، إلى جانب متابعة الشكاوى التي تنشر في الصحف أو المجلات والمواقع الالكترونية.

كما بيّن أشكال إدارة العلاقة بالإعلاميين، وكذلك المقصود بمهارات الإتصال الفعّال وتتمثل في الحديث الجيد، والاتصال الجيد، الإنصات الجيد، الإقناع، ورصد ردود الفعل، إلى جانب توضيح ضرورة الاستعداد المسبق للنقاش، والتعريف بالتوقيت المناسب لعقد مؤتمر صحفي داخل الجامعة، وتطرق إلى توضيح كافة الأمور المتعلقة بالشائعات ومتى يتم الرد عليها.

محاضرة المهام والمؤهلات

وفي ذات السياق تضمنت المحاضرة المهام والمؤهلات للمستشار الإعلامي فهو الشخص المعني بوضع السياسة الإعلامية لمؤسسة ما، ووضع الخطط والبرامج الإعلامية، وتحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ السياسة الإعلامية وتقديم الرأي والمشورة لرئيس المؤسسة، موضحا الشروط المطلوب توافرها فى المستشار الإعلامي .

وخلال محاضرة التوعية وأسس الأمن القومي التي حاضر فيها الدكتور رامي عاشور، تناولت الحديث عن أهمية التنمية والأمن في استقرار الدولة، موضحا أن أي انتقاص في التنمية يؤثر على الدولة وانتقاص التنمية يأتي من الفساد، مشيرًا إلى أن أساليب تقييد التنمية في المجتمع يأتى من خلال الفقر حيث يُعد العامل الداعم لانتشار الجهل والجريمة بما يؤدي إلى انتشار التطرف والبطالة، مؤكدا أنّ الفساد يشكل تهديدا للأمن القومي، كعامل مساعد للجريمة والإرهاب، حيث أنّ الفساد بمثابة عائق للتنمية، ما يقتضي تطبيق النزاهة والشفافية للتغلب على الفساد.

سياسات القوى الكبرى والإقليمية في العالم العربي

وناقش سياسات القوى الكبرى والإقليمية في العالم العربي وأفريقيا، كذلك الحروب والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوضيح قضايا الأمن القومي المصري، وكذلك مجلس الأمن حيث يتألف المجلس من 15 عضوا، مشيرا إلى القضايا الأفريقية التي تدخل فيها مجلس الأمن، وتطرق إلى تمويل عمليات حفظ السلام، وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وعرض عدد التجارب النووية منذ عام 1945، وكذلك الحروب الدولية التي خاضتها أمريكا حيث تمثل مجموع السنوات للحروب الأمريكية 223 سنة، وأنّ 93% من تاريخها حروب، فضلا عن توضيح النفوذ الأمريكي فى أوربا، وسيطرة الولايات الامريكية على الممرات المائية الاستراتيجية، وأوضح دور الصين تجاه التدخلات الأمريكية وشرح سياسة جمهورية الصين الشعبية، واختتم المحاضرة بالحديث عن تحديات الأمن القومي المصري في الخارج.