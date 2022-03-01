وزير الدفاع الروسي يؤكد استمرار العمليات العسكرية بأوكرانيا: نحمي أنفسنا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن مجموعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، ستواصل القيام بالعملية العسكرية الخاصة، حتى تحقيق أهدافها، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

حماية روسيا من تهديد الغرب

أشار وزير الدفاع الروسي، في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ المهمة الرئيسية تتمثل في حماية روسيا من تهديد عسكري خارجي من الغرب، متابعا: «سيواصل تجمع القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، إجراء العملية العسكرية الخاصة، حتى تتحقق الأهداف المحددة».

وأضاف شويجو: «يتم تنفيذ عملية عسكرية خاصة من أجل حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا»، مؤكدا: «الشيء الرئيسي بالنسبة لنا، هو حماية روسيا من التهديد العسكري الذي تشكله الدول الغربية، التي تحاول استخدام الشعب الأوكراني في القتال ضد بلادنا».

وشدد الوزير، على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية، يتخذ كل الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مواصلا: «أود أن أؤكد أن الضربات تنفذ فقط على أهداف عسكرية، وبصورة حصرية بأسلحة عالية الدقة».

يشار إلى أنّ اليوم هو السادس منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عملية عسكرية على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس، ونزع السلاح الأوكراني.