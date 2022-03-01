نائب رئيس وزراء بريطانيا: حرب روسيا وأوكرانيا باتت أكثر خطورة

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، إنّ الحرب الروسية في أوكرانيا باتت معركة أكثر خطورة مما تخيلته روسيا، على حد تعبيره، وأشار إلى أنّ بلاده تريد فعل كل ما في وسعها لتأخير دخول القوات الروسية إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

راجمات صواريخ على مشارف العاصمة الأوكرانية

ويشار إلى أنّ اليوم الثلاثاء هو سادس أيام الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ساعات الصباح الأولى وصلت راجمات صواريخ روسية إلى مشارف العاصمة كييف، تمهيداً لدخولها من قبل عناصر الجيش الروسي، وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من أمس الإثنين أنّها هيأت مخرج آمن لسكان كييف الراغبين في الخروج من المدينة.

نزوح الآلاف وحرب طاحنة في مدن أوكرانيا

وتسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في نزوح أكثر من 160 ألف أوكراني ومقيم بحسب أحدث الإحصائيات التي أعلنت عنها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واتجه الفارون من الحرب نحو الحدود الرومانية والبولندية والسلوفاكية، هربا من جحيم الحرب الطاحنة التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فجر الخميس الماضي.

سبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا

واندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد أكثر من شهر على خلفية الأزمة بين موسكو وكييف، بعد طلب الأخيرة الانضمام إلى قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلاّ أنّ روسيا عارضت القرار خوفا من توسع الحلف في أوروبا الشرقية، الأمر الذي سيهدد بشكل مباشر الحدود الروسية، على حد تعبير المسؤولين الروس.

وقبل يومين من الحرب ألقى الرئيس الروسي كلمة لشعبه حذّر فيها أوكرانيا من الانضمام للحلف، وبعد دقائق قليلة من الكلمة أصدر «بوتن» قرارا ينص على اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونستيك التابعتين لإقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرق أوكرانيا.