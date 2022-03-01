وزيرة الهجرة تثمن دور ممثل «ميدسي» في أوكرانيا: مجهود جبار

أثنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على خالد محمد ممثل مركز الهجرة للحوار «ميدسي» في أوكرانيا، المتواجد بمدينة «بولتافا».

مجهود جبار

وقال «مكرم»، في منشور لها، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لازم أتوقف أمام طالب الدكتوراه المصري خالد محمد في مدينة بولتافا في وسط أوكرانيا، ممثل مركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين في الخارج MEDCE».

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وأضافت: «خالد عامل مجهود جبار في التواصل مع الطلبة، ومتواجد معايا يوميا في كل جلسة حوارية افتراضية معاهم، نجمع الاحتياجات والمشاكل علشان نوصل صوتهم لمصر»، متابعة: «في وسط ما أنا بتكلم وبسمع وبشوف معاهم، سألت خالد إمبارح: أنت ماقلتليش ناوي على إيه يا خالد؟، رد خالد: أنا مش حتحرك من مكاني إلا لما أطمن على الكل»، مختتمة: «ربنا يباركك ويحفظك يا خالد».

التواصل مع 60 طالبا

يذكر أن وزيرة الهجرة تواصلت مع نحو 60 طالبا من المصريين في مدينة «خاركوف»، لطمأنتهم لحين التوصل إلى آلية للتحرك بأمان نحو الحدود حتى يتسنى إجلائهم من أوكرانيا إلى دول الجوار، بعد تنسيق الجهود مع الخارجية المصرية وممثلي الجالية المصرية هناك.

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وأكدت الوزيرة حرصها على متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات وضع الأزمة الروسية الأوكرانية، مثمنة دور السفارات المصرية في دول جوار أوكرانيا، بتقديم تيسيرات للمصريين العابرين للحدود من أوكرانيا من حيث تسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن، وإتاحة أرقام تواصل مباشر، لحل أي مشكلة تواجه المصريين خلال تحركهم إلى المناطق الآمنة.