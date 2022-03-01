الأرصاد تحذر من موجات حارة طويلة في صيف 2022

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجات حارة طويلة في صيف 2022، مشابهة لما حدث في صيف عام 2021.

وأكدت منار غانم أن مصر تتأثر حاليًا بالتغيرات المناخية في جميع دول العالم، لأننا كلنا في غلاف جوي واحد، يؤثر على الجميع بأشكال وعوامل مختلفة حسب الطبيعة الخاصة لكل بلد.

تأثر بالتغيرات المناخية

وأضافت غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الدليل على التغيرات المناخية التي تعاني منها مصر، ما واجهناه في 12 مارس 2020، عندما تعرضت مصر لموجة من الأمطار الغزيزة لم نمر بها من قبل، عرفت إعلاميا بمنخفض التنين، شتاء 2022 أيضا قد شاهدنا فيه عددًا من التغيرات المناخية، مثل الموجات الباردة الطويلة، خلال شهري يناير وبداية فبراير، وهي موجات باردة أكثر مما تعرضنا لها في السنوات الماضية، وهذا ما يؤكد أن التغيرات المناخية بدأت تؤثر علينا بعنف».

موجات حارة طويلة في الصيف

وتابعت منار غانم أنه من الصعب الآن، تحديد الوضع المناخي الدقيق لصيف 2022، حيث إن التغيرات المناخية في خرائط الطقس كثيرة ومتعددة ، ومتغيرة بين وقت وآخر، هذا بجانب أنه تفصلنا نحو ثلاثة اشهر عن بداية فصل الصيف رسميا، مشيرة إلى أننا أصبحنا نتأثر بطول مدة الموجات الحرارية التي نتعرض لها، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وواصلت غانم: «ما نستطيع أن نعلنه صيف 2022، سوف يكون مشابها كثيرا لصيف 2021، لأن التغيرات المناخية بدأت معنا من صيف العام الماضي، أي أننا أصبحنا بالفعل معرضين لها ونتأثر بها، خاصة بعدما شهدناه من موجات حارة طويلة، وارتفاع كبير فى درجات الحرارة، كانت تستمر معنا لأيام طويلة، وهو المتوقع في صيف 2022».