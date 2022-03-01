درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد حاليا تتأثر بمنخفض جوي على سطح الأرض، وهو السبب في الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس دافئ على معظم أنحاء البلاد، وتصل درجات الحرارة إلى 30 درجة في بعض المحافظات الجنوبية، فيما تسجل القاهرة الكبرى 24 درجة.

وأضافت الأرصاد، في بيان صادر عنها، أنه مع بداية ساعات الليل يسود طقس بارد على معظم الأنحاء خلال ساعات الليل وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 8 - 12 درجة مئوية.

نشاط للرياح مع ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية، المثيرة للرمال والأتربة، على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك على فترات متقطعة خلال ساعات النهار، كما يسود طقس غائم نسبيا وتقل فترات سطوع الشمس، مع وجود الأتربة العالقة في الجو.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 24- 12

الإسكندرية 22- 12

وادي النطرون 22- 11

طنطا 23- 12

شبين الكوم 24 - 12

دمنهور 23- 12

بلطيم 22- 11

مطروح 21- 12

السلوم 21- 11

سيوة 25- 10

بورسعيد 22- 11

دمياط 21- 11

الزقازيق 24- 12

المنصورة 23- 11

الإسماعيلية 25- 12

السويس 25- 12

العريش 23- 10

رفح 22- 09

رأس سدر 24- 12

نخل 22-04

نويبع 27-15

طابا 23- 12

كاترين 23- 03

الطور 23-11

شرم الشيخ 26-15

الغردقة 26- 14

مرسى علم 26- 14

الفيوم 25- 10

بني سويف 26-10

المنيا 26-08

أسيوط 27- 08

سوهاج 27 -09

قنا 28- 10

الأقصر 30- 10

أسوان 31- 12

إدفو 30-11

أبو سمبل 31-11

الوادي الجديد 28- 08

شلاتين 27- 08

أبو رماد 26- 13

حلايب 24- 13

رأس حدربة 24- 14