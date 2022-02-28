انتظام حركة الصيد في بحيرة البرلس بعد تحسن الطقس

أكد مصدر بميناء الصيد في البرلس خروج عشرات الصيادين في رحلات صيد في المياه المحلية بين المحافظات، فضلا عن خروج رحلات الصيد من بحيرة البرلس والبوغاز.

انتظام حركة الصيد

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الصيادين خرجوا في رحلات صيد عقب تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح والأمواج، حيث انتظمت حركة الصيد وتزودت المراكب بالوقود والثلج ومستلزمات الصيد من الميناء .

وأضاف المصدر، أنه جرى تقديم الإرشادات اللازمة لأصحاب المراكب، والتأكد من استيفاء مراكبهم للتراخيص والفنيات المطلوبة للإبحار.

وانتظمت حركة الصيد منذ أول أمس عقب توقفها لمدة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية وبناءً على قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وفق إرشادات هيئة الأرصاد الجوية.

رفع حالة الطوارئ بمرافق كفر الشيخ

فيما تستمر محافظة كفر الشيخ في رفع حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس حيث يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذلك غرف العمليات الفرعية بكافة الوحدات المحلية وربطها بالغرفة الرئيسية مع تواجد مندوبين عن شركتي المياه والكهرباء للإبلاغ عن أي أعطال عن المرافق ولسرعة التحرك.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أنه وجه رؤساء المدن والقرى بالتواجد في الشارع وتلبية خدمات المواطنين وتكثيف حملات النظافة في الشوارع وأمام المجمعات الخدمية والحكومية والمدارس فضلا عن الحفاظ على المظهر اللائق للشوارع.

كما شدد على ضرورة التأكد من جاهزية المعدات وصيانتها تحسبا لسقوط أمطار في أي لحظة، والتأكد من محطات الرفع وصيانة بالوعات الصرف الصحي وصفايات المطر للتأكد من استيعابها كميات الأمطار حتى آخر فصل الشتاء.