حالة الطقس الأيام القادمة.. «الأرصاد» تكشف عن عودة الأمطار

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة، عن حالة الطقس الأيام القادمة، خاصة بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من اضطراب الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، وتشهد انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وانتشار عدد من الظواهر الجوية.

وأكدت الأرصاد أنه بداية من 28 فبراير الجاري، وحتى 2 مارس المقبل، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بينما من الخميس 3 مارس يكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد.

حالة الطقس الأيام القادمة

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية، حالة الطقس الأيام القادمة، والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد بداية من غد الاثنين وحتى السبت المقبل، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في السطور التالية:

في بيان صدر اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدًا الإثنين تكون مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، دافئة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما على السواحل الشرقية يكون الطقس معتدلا، ومائلا للدفء على القاهرة الكبرى.

بينما يومي الثلاثاء والأربعاء، يكون الطقس دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

أما الخميس والجمعة والسبت، يكون الطقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، دافئا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فأكد الخبراء أن الطقس يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأيام القادمة

وتتكون غدا الاثنين شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما يوم الثلاثاء، فيكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح.

ويوم الأربعاء، تزداد احتمالية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.