سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-3-2022 في مصر

حالة من التخوف تسيطر على البعض بشأن الوضع الاقتصادي، بفضل تداعيات الأزمة الروسية الأوكراني، والتي راح ضحيتها العديد من الاشخاص، لذا قد يبحث الكثيرون عن سعر اليورو الذي يعد من العملات القوية على مستوى العالم والذي تأثر بالحرب المشتعلة، حيث تفاوت سعره في البنوك خلال التعاملات الصباحية.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الأربعاء 2 مارس، حيث صُنّف البنك المركزي المصري كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 17.629 جنيه للمواطنين اليوم، فيما تصدّر المصرف العربي الدولي قائمة أفضل البنوك التي يشتري منها المواطن اليورو اليوم بسعر 17.47 جنيه.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

وبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 17.76 جنيه مقابل 17.47 جنيه للشراء، فيما تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري حيث سجّل في بنك مصر سعر 17.67 جنيه للبيع مقابل 17.39 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 17.68 جنيه مقابل 17.52 جنيه للشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بسعر 17.50 جنيه شراء مقابل 17.68 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك ميد بنك مقابل الجنيه سعر 17.65 للبيع مقابل 17.40 للشراء، وسجّل سعر 17.70 للبيع مقابل 17.41 للشراء في بنك قناة السويس، كما سجل سعر 17.63 جنيه مقابل 17.40 جنيه للشراء في البنك الأهلي اليوناني.

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

وتراجع اليورو مقابل العملات الأجنبية حيث بيع مقابل الجنيه المصري بسعر 17.68، وبيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.19، وبيع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.111، فيما بيع مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.33، وبيع اليورو مقابل الدولار بسعر 1.11، كما بيع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 129.35.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.76 جنيه اليوم، كما جاء بنك مصر كأفضل بنك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنكي الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، أعلى سعر، بقيمة 15.67 جنيه.