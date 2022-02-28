سعر اليورو اليوم الاثنين 28-2-2022 في مصر: تراجع جماعي

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 28-2-2022 في مصر مع بداية التعاملات اليومية تراجعا، وتعد اليورو من العملات الأجنبية الأكثر تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وصنف البنك المركزي المصري كأفضل البنوك التي تبيع لها اليورو بسعر 17.629 جنيه للمواطنين اليوم الاثنين 28-2-2022، فيما تصدّر المصرف العربي الدولي قائمة أفضل البنوك التي يشتري منها المواطن اليورو اليوم بسعر 17.596 جنيه.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بيعًا وشراءً في عدد من البنوك المصرية اليوم الاثنين 28-2-2022، إذ سجّل في بنك مصر سعر 17.619 جنيه للبيع مقابل 17.396 جنيه للشراء، وبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي بسعر 17.767 جنيه مقابل 17.487 جنيه للشراء.

وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 17.641 جنيه مقابل 17.4186 جنيه للشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بسعر 17.641 جنيه مقابل 17.393 جنيه للشراء.

وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه سعر 17.656 للبيع مقابل 17.400 للشراء في ميد بنك، كما سجّل سعر 17.641 للبيع مقابل 17.418 للشراء ببنك قناة السويس، كما سجل سعر 17.630 جنيه مقابل 17.40 جنيه للشراء في البنك الأهلي اليوناني.

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

وسجل سعر بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية تراجعًا جماعيًا اليوم الاثنين 28-2-2022، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 17.68، وبيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.19، وبيع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.111، فيما بيع مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.33، وبيع اليورو مقابل الدولار بسعر 1.11، كما بيع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 129.35.