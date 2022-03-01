تقرير «أميك» يكشف تراجع مبيعات السيارات الصيني بنسبة 29.6% مطلع 2022

كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، عن مبيعات السيارات خلال الشهر الأول من العلم الحالي 2022.

وأوضح التقرير، أن مبيعات السيارات الأوروبية، ارتفعت بنسبة 15.1% خلال العام الحالي، بعدد 4,417 سيارة، مقارنة بـ3,837 سيارة في 2021.

ارتفاع مبيعات السيارات اليابانية

ولفت إلى أن مبيعات السيارات اليابانية ارتفعت بنسبة 40.5% خلال العام الحالي، بإجمالي عدد سيارات بلغ 6,010 سيارة، مقارنة بـ4,277 سيارة في 2021.

كما كشف التقرير عن مبيعات السيارات الكورية، التي ارتفعت بنسبة 29.6% خلال العام الحالي، بإجمالي بلغ 3,260 سيارة، مقارنة بـ2,516 سيارة في 2021.

انخفاض مبيعات السيارات الصينية

وأظهر التقرير مبيعات السيارات الصينية، التي انخفضت بنسبة 17.9% خلال العام الحالي، بإجمالي بلغ 2,748 سيارة، مقارنة بـ3,346 سيارة في 2021.

تقرير معلومات سوق السيارات أميك

ويصدر تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» كل شهر من العام، لبيان حركة البيع في السوق ورصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات التي توجد في السوق المصري.

يذكر أن السوق المصري عانى من فترة عصيبة في أوائل العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في غلق العديد من مصانع السيارات في العالم، وخفض الإنتاج وتوقف شبه كامل لحركة التصدير.

وتسبب في توقف شبة كامل للسوق المصرية في حركة البيع بسبب قرارات الحكومة بوقف عمليات تراخيص السيارات لمدة قاربت الشهرين والتي تسببت في توقف البيع بشكل كامل ونقص في المعروض من السيارات.

واستعاد السوق المصري عافيته بشكل كبير أواخر العام الماضي وبدأت حركة السوق في العودة، إذ قام العديد من التجار بتقديم عروض ترويجية لاستعادة حركة البيع والشراء بالسوق المصرية.