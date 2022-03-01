شباب الأعمال يطلع على تجربة باكستان الصناعية.. منتج جيد بسعر أرخص

شارك وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في لقاءات مكثفه بباكستان علي هامش دعوة تلقتها الجمعية من هيئة تنميه التجارة الباكستانية، حيث شارك الوفد في لقاءات ثنائية مع شركات باكستانية بقطاعات صناعية واستثمارية مختلفة علي رأسها الصحة والصناعات الهندسية، والميكنة الزراعية، ومنتجات مواد بناء، والحديد والصلب، وأجهزة الأمان، والمفروشات والمكاتب، والأدوات المنزلية، وقطع غيار السيارات ووسائل النقل.

وقالت سوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، التي ترأست الوفد، إن اللقاءات التي تم ترتيبها لوفد شباب الأعمال ضمت قطاعات الكيماويات والرخام والمعادن، والموبايلات وأدوات المائدة، والكرتون والكاوتش والأثاث، مشيرة إلى أن الوفد ضم «نانسي عبد الهادي، ومينا برسوم، وشريف يوسف عزت»، أعضاء الجمعية.

وأوضحت أن الوفد التقى «تشودرى محمد ساروار»، محافظ مقاطعة البنجاب بباكستان، وعبد الرزاق داوود، مستشار رئيس الوزراء للتجارة والاستثمار، وعلى مانجى، سكرتير هيئة تنمية التجارة الباكستانية، مضيفة بأن وفد الجمعية التقي الرئيس الباكستاني عارف علوى على هامش الزيارة، حيث أهدي وفد الجمعية للرئيس الباكستاني كتيب عن تاريخ مصر.

عزت: تشابه بين الثقافات المصرية والباكستانية

من ناحيه أخري، قال المهندس يوسف شريف عزت، عضو الجمعية، إن الزيارة مثمرة، بسبب عوامل التشابه الكبير بين الثقافات المصرية والباكستانية، وهو عامل رئيسي في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على ضرورة استغلال المواقع الاستراتيجية للبلدين، علي أن تكون مصر بوابة لبكستان في أفريقيا و باكستان بوابه لمصر في آسيا، مضيفا: «باكستان تمتلك صناعات متخصصه جداً، داعيا إلى ضرورة التعاون لنقل تلك الصناعات لمصر، والتي ممكن الممكن أن تفتح مجالات وفرص كبيره للبلدين، خصوصا في الوقت الذي ترغب فيه مصر، وقيادتها السياسية في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع وجود رغبة في تنشيط التصدير و حل مشكله العملة الصعبة».

من جانبه أكد مينا برسوم عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن زيارة وفد الجمعية لباكستان استهدف الاطلاع علي خبراتهم الصناعية، حيث تمتلك باكستان موارد متنوعة، وجوده عالية و أسعار منافسة للسوق المصرية، ممكن أن تخلق جيلا جديدا من المنتجات ذات الجودة العالية، والسعر المنافس، مشيراً إلى ضرورة جذب نوعيات مختلفة من تلك الصناعات للسوق المصرية لتحقيق المعادلة الرابحة، من حيث منتج عالي الجودة يقارن بالمنتج الأوروبي وبسعر منافس جدا، حيث أنها ستخلق منافسه عالية مع المنتجات الأخرى التي نستوردها من شرق آسيا ذات الجودة المتوسطة والسعر المنافس.

وتعد الزيارة جزء من برنامج الجمعية في دعم مشروعات الأعضاء داخل وخارج مصر، وتساعد في تحقيق رؤية الدولة أن تكون مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الأجنبية وبوابة العالم لأفريقيا.