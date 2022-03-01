حبس سباك قتل عاملا في مشاجرة لخلافات الجيرة بالخصوص

أمرت جهات التحقيق المعنية بحبس سباك لقيامه بقتل عامل بجرح طعني بالصدر وأخر بالوجه خلال مشاجرة بينهما بمنطقة حوض المنيرة دائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بسبب خلافات الجيرة.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على المتهم تحت الحراسة اللازمة بالمستشفى لإصابته في المشاجرة والتصريح بدفن المجني عليه عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمقتل عامل في مشاجرة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة، ووجود متوفٍ بمنطقة حوض المنيرة بدائرة القسم.

وأخطر اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي في القليوبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "م.ك.ا"، 33 عامًا، عامل، توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وأخر قطعى بالوجه، و"م.ع.م"، 37 عامًا، سباك، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب، وجرى ضبط سلاح أبيض "مطواة" بحوزة المتهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية

إصابة ربة منزل في مشاجرة بالخانكة

فيما إصيبت ربة منزل بطلق نارى تسبب فى نزيف داخلى بالبطن خلال مشاجرة بين طرفين من جيرانها

وتم نقل المصابة لمستشفى السلام العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام العام، بوصول ربة منزل مصابة بطلق نارى واشتباه نزيف داخلى بالبطن.

تم إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة عرب العيايدة دائرة المركز، وحال مرور المجنى عليها أطلق "ح ع ح"، عيار نارى من سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزته فأصاب المجنى عليها وفر هاربا وجرى نقل المصابة للمستشفى لتلقى العلاج

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.