جمعية مستثمري أكتوبر: 80% من الشركات في مصر عائلية وتعاني من صعوبات

بدأت جمعية مستثمري أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، عقد سلسلة من الندوات وورش العمل، حول مستقبل الشركات العائلية بالتعاون مع الدكتور «أشرف شتا»، الخبير في الشركات العائلية بالجامعة الأمريكية.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر في مستهل الورشة الأولى التي عُقدت مساء أمس، إنّ الجمعية تنبهت لذلك مُبكراً لإنقاذ القطاع الصناعي في مصر خاصة وأن نسبة كبيرة من المصانع مهددة بالغلق بسبب إدارة الجيل الثاني من العائلة.

مستثمرو أكتوبر تبدأ سلسلة ندوات حول مستقبل الشركات العائلية

واستعرض الدكتور أشرف شتا خبير الشركات العائلية بعض الحلول الأولية للنهوض بالشركات العائلية ودعمها وإقناع الأجيال الثانية لتقبل هذه الحلول تمهيدا لبدء تطبيق نظام الحوكمة بالشركات.

وأضاف «شتا»، أن 80% من الشركات في مصر عائلية بينها 12% تقريبا يستكمل مسيرتها الجيل الثالث لأن معظمها لا يعمل وفق مبادئ العمل المؤسسي وتظل مرتبطة بأشخاص.

وتتبلور أبرز التحديات التي تعانى منها الشركات العائلية في الخلافات التي تنشب بين أفراد العائلة والصراع على الإدارة وصراع الأجيال ما بين الكبار والصغار وخلافات الأخوة، والالتزام بالمهام وفصل الإدارة عن الملكية وخلافات المواريث.

وكشف شتا عن أبرز الحلول التي يجب أن تُقدم للشركات والتي يتم تفصيلها عمليا في ورش العمل القادمة والتي تتمثل في برامج تنموية حول الملكية في الشركات العائلية وتوزيع الأدوار وكيفية وضع الاتفاقيات والشروط ودستور العائلة وسياسية توزيع الأدوار، ووضع برامج لتأهيل المتعاقبين وبدأ العمل تدريجياَ لتطبيق مبادئ الحوكمة .

ودعت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر كافة الشركات إلى الالتزام بحضور ورش العمل ودعوة الأجيال الجديدة من أصحاب الشركات العائلية لحضورها حفاظا على الصناعة الوطنية من الاندثار وتطبيق مبادئ الحوكمة والاستعانة بالمتخصصين لتنفيذها.