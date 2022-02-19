مميزات فتح حساب في البنك العربي من المنزل.. الشروط والمستندات المطلوبة

على مدار الساعات القليلة الماضية، تحدث الكثير من العملاء عن خدمة البنك العربي الجديدة، التي تمكنهم من فتح الحساب الجاري، أو جساب التوفير من المنزل، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لفرع البنك لفتح الحساب، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن مميزات فتح الحساب في البنك العربي، والمستندات المطلوبة لذلك.

ونوضح للعملاء من خلال هذا التقرير، مميزات الحساب الجاري وحساب التوفير في البنك العربي، وفق حديث خدمة عملاء البنك لـ«الوطن»، التي جاءت كالتالي:

مميزات الحساب الجاري في البنك العربي

- يتيح البنك للعميل فرصة التمتع بحرية السحب والإيداع في أي وقت، والحصول على دفتر شيكات لإتمام جميع المعاملات المالية.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 10.000 جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

- إمكانية إصدار دفتر شيكات للعميل.

- إمكانية إصدار بطاقة فيزا إلكترون.

- إمكانية الإشتراك بخدمة هلا عربي.

مميزات حساب التوفير في البنك العربي

- الحد الأدنى لفتح الحساب 10.000جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

- احتساب الفوائد على أقل رصيد شهري دائن.

- إضافة الفوائد شهريا.

خطوات ومستندات فتح الحساب في البنك العربي

- يمكن للراغبين في فتح حساب جاري أو توفير الدخول للموقع الرسمي الخاص بالبنك، وملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بفتح حساب بالبنك.

وبالنسبة للوثائق المطلوبة لفتح حساب جاري أو توفير في البنك العربي يجب تقديم عدد من المستندات، وتتمثل في الآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو إثبات الشخصية على أن تكون سارية.

- في حالة إذا كان الراغب في فتح الحساب غير مصري، يجب عليه ان يقدم وثيقة الإقامة.

- شهادة الميلاد أو وثيقة إثبات شخصية للقاصر، في حالة فتح حساب بالوصاية.

- فاتورة مرافق حديثة، سواء كانت كهرباء أو ماء أو تليفون في حالة اختلاف العنوان المثبت في بإثبات الشخصية.