محمد محمود عبدالعزيز عن تقديم جزء ثان من مسلسل «نقل عام»: القصة تحتمل

أعرب الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققه مسلسل نقل عام حاليًا، والذي يعرض حصريا على قناة «one».

وقال «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حزني أكثر من سعادتي بسبب انتهائنا من تصوير حلقات المسلسل، فأجواء التصوير كانت تشعرنا أننا أصبحنا أسرة واحدة، ونريد أن نجتمع يوميا سويا، فكواليس مسلسل نقل عام من أجمل الكواليس التي عشتها خلال السنوات الماضية».

محمد محمود عبدالعزيز: حزين لانتهاء تصوير حلقات المسلسل

وعن إمكانية ظهور جزء ثان من العمل، قال: «والله أتمنى ذلك، الموضوع والقصة يحتمل ذلك، ولأن الحياة في المسلسل يومية وأنا معرفش حدوث جزء تاني لكن طبعا لو حصل ياريت».

وقدم محمد محمود عبدالعزيز الشكر لكل من ساهم في خروج العمل للنور ومنهم شريكه في الإنتاج ريمون مقار وباقي فريق العمل.

كانت أسرة المسلسل قد احتفلت بزواج محمد محمود عبدالعزيز في حفل ختام تصوير المسلسل، وأحضروا قالب كبير من الحلوى، بحضور أغلب أبطال العمل، بينهم محمود حميدة ومحسن محي الدين، ودينا وميرهان حسين وهاجر الشرنوبي وريم البارودي، بالإضافة لعدد من صناع العمل في التصوير والإنتاج.

محمد محمود عبد العزيز: شكرا لكل من ساهم لخروج المسلسل للنور

وخلال الاحتفال، غنى المنتج ريمون مقار وعدد من الأبطال، لمحمد محمود عبدالعزيز، الذي كان تزوج قبل بدء تصوير العمل بأيام قليلة، أغنية الفنان رامي عياش «مبروك» إذ لم يكن في مقدورهم الاحتفال به خلال الفترة الماضية.

مسلسل نقل عام من بطولة محمود حميدة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، والراقصة دينا بالإضافة لكل من ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.