إيهاب فهمي: ابني بكى بسبب استشهاد منسي في الاختيار.. وهكذا اخترت زوجتي

كشف الفنان إيهاب فهمي، سر اهتمامه بلعب أدوار الشر، قائلا: «الممثل دائما ما يبحث عن الأشياء التي يتوقعها الآخر، وأول مرة جسدت هذا النوع من الأدوار كان في مسلسل الخطيئة، وكان نقلة في حياتي الفنية، لأن أدوار الشر تجعل الفنان يخرج من إطار حياة البشر الطبيعية».

الفن يجب أن يكون في خدمة الوطن

وحول مسلسل «الاختيار»، أكد «فهمي»، أن الفن يجب أن يكون في خدمة الوطن: «في الحلقة التي اُسشتهد فيها الشهيد أحمد منسي بكى ابني لأنه اُستهدف من ناحية الظهر، وحمل بندقية تعاطفا معه، وقمت بتصويره وقلت إن هذا هو النجاح الحقيقي للمسلسل، أن تعي الأجيال الجديدة والناشئة تضحيات شهداء الوطن، وأن يُنمى لديهم حب الوطن، كما قدمت لأول مرة في تاريخ المسرح القومي مسرحية الوصية بالتعاون مع الشؤون المعنوية عن قصة الشهيد محمد معتز رشاد».

وأضاف فهمي، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين، أن السيناريو هو البطل الحقيقي في أي عمل فني، فلو كان جيدا و«لحم ودم»، فإن المسلسل سيخرج بأفضل شكل، مشددًا على أن الشر هو مرحلة من مراحل الأداء المتطور الذي يمكن الوصول إليه بعد اكتساب الخبرة.

وحول علاقته بزوجته، قال: «هي بالنسبة لي عيني، بحس بأمان معاها، وبتحافظ على حياتي وشكلي، مش مجرد حب»، لافتًا إلى أنه تعرّف عليها في انتخابات نقابة المهن التمثيبلية، حيث إن والدتها الفنانة سميحة عبدالهادي: «كانت واقفة بتوزع ورق، وهرجنا وحسينا باستلطاف، ولما شفتها كنت حاسس إننا عارفين بعض من زمان».

«فهمي»: اختيار زوجتي لم يكن مبنيا على الحب فقط

وأكد، أن اختيار زوجته لم يكن مبنيا على الحب فقط، لكن أيضًا على الاحترام والتفاهم أيضًا.

فيما قالت يسرا وجيه زوجة الفنان إيهاب فهمي، إنه طيب للغاية: «هو برج الجوزاء، الناس يعتقدون أنهم أشرار، لكن الحقيقة أن هذا البرج به شخصيات عديدة ومختلفة للغاية، وأستطيع التعامل مع أي تحولات تطرأ على شخصيته».

وأشار إيهاب فهمي، إلى أن زوجته أثرت بشكل إيجابي في أعماله الفنية: «بقى عندي شخصية برجع لها وبرتاح لها، لأنها بتحبني لشخصي».

«فهمي»: زوجتي تجيد التعامل مع مواقف «الغيرة»

وأكد «فهمي»، أن زوجته ذكية وتجيد التعامل جيدا في المواقف التي تشعر فيها بالغيرة عليه من المعجبات: «مش بتدخل وتجبرني أخد موقف، لكن بفهمها من البصة، ودايما بتحاول تلم حواليّ وأساس كل ده إنها بتحبني».

إيهاب فهمي: لا أخاف من الحسد

وحول حرصه على نشر الصور التي تجمعه بزوجته عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي دون الخوف من الحسد، أكد: «الإعلان عن الارتياح في الحياة مهم، لأنني قد أكون نموذجا وعظة للآخر».

«فهمي»: أفضل التلفزيون على المسرح.. وأدعم الرقابة

وأجاب إيهاب فهمي عن مجموعة أسئلة سريعة حول تفضيلاته، طرحتها عليه الإعلامية منى عبدالغني، وقال إن نجله أحمد أكثر شخص يخاف عليه، وأن العصبية أكثر صفة لا يحبها في نفسه، أما النجم محمد هنيدي فهو أكثر ممثل كوميدي يجعله يضحك، والفنان الراحل محمود عبدالعزيز هو أكثر نجم يجعله يبكي، كما يفضل التلفزيون على المسرح، مشيرًا إلى أنه يؤيد الرقابة ويرى ضرورة وجودها.

وحول فيلم «روحي لك»، أكد أنه سيعرض في عيد الحب، وهو عمل كوميدي رومانسي، وسيجسد شخصية كوميدية.