«نقل عام» ومحمود حميدة يتصدران تريندات تويتر

تصدر مسلسل «نقل عام»، تريندات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتريند اسم المسلسل، وأيضا تريند آخر للنجم محمود حميدة، وذلك بعد عرض الحلقة الجديدة من العمل وذلك في يوم واحد فقط.

«نقل عام» من بطولة محمود حميدة وسوسن بدر

مسلسل «نقل عام» انطلق عرضه يوم 29 يناير الماضي، ويعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 1 ظهراً، كما يعرض أيضاً على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً والساعة 4 عصراً.

«نقل عام» من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب

مسلسل «نقل عام»، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل حول الفنان محمود حميدة الذى يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، لكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم فى العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح فى تربية أبنائه وتدور الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.

وكشفت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن أجواء الاحتفال بنهاية التصوير، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلقة: «الحمد لله فركش (نقل عام).. كان ليّا الشرف والحظ إني أكون جزء من العمل ده، شكرًا بجد لكل الناس.. أنا زعلانة جدًا أننا خلصنا تصوير».

وأضافت «الشرنوبي»: «حبيت كواليسنا بضحكنا وتعبنا وسهرنا، واتعلقت بكل الكرو، واتعلمت حاجات كتير جدًا من قامات فنانين عظام، شكرًا بجد كل الأساتذة الممثلين من قلبي».