خدمة جديدة لطلب الطعام عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»

خاصية جديدة تم اطلاقها بمنصتي «فيسبوك وانستجرام»، باسم «طلب الطعام»، بالتعاون مع شركة «زيدا»، لطلب الطعام بمجرد الضغط على الأيقونة حيث يتم توجيه العملاء لمنصة الطلب المباشر وتصفح قائمة الطعام والإضافة للسلة والدفع أونلاين وتتبع الطلب لحين وصوله.

تأتي الخاصية الجديدة كنتاج للعمل على تطوير منصة «زيدا»، ضمن برنامج فيسبوك لحلول الأعمال الذي استمر على مدار 12 أسبوعا وضم 61 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم بينها «زيدا»، حيث ركز هذا البرنامج على أربع فئات هي التطبيقات الخدمية والتطبيقات الإبداعية والنظم التكاملية ومنصات بيانات العملاء.

الاستفادة من التدريب الشامل على تقنيات «فيس بوك»

وطوال فترة هذا البرنامج المكثف، تم الاستفادة من التدريب الشامل على مجموعة منتجات وتقنيات في «الفيس بوك»، وتلقي المشورة من خبراء المنتجات والشراكات، والتواصل مع شبكة عالمية من المؤسسين والمبتكرين، وتم اختيار «زيدا»، لدورها كلاعب مؤثر في المنطقة وأسواق الكويت ومصر، ودعمها الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأطعمة والمشروبات.

وأعرب حمد الجديع، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زيدا»، عن فخره بالانضمام إلى «برنامج المسرعة»، وسعادته بإطلاق خاصية «طلب الطعام»، التي ستدعم أصحاب المطاعم عبر الاستفادة بشكل أكبر من نشاطاتهم التسويقية على منصات التواصل الاجتماعية وتحقيق عائد أفضل من الاستثمار في حملات التسويق بتوجيه مزيد من العملاء للطلب من مواقعهم مباشرة، وهو ما يبنى علاقات أكثر قوة مع العملاء.

ندعم أكثر من 2000 مطعما في المنطقة

وأضاف الجديع: «لدينا رؤية واضحة لتمكين المطاعم من خلال حلول تكنولوجية حديثة وتمييز علاماتها التجارية وهوياتها ونقل هذا التميز لتواجدها أونلاين لتوسيع انتشارها وتسريع نموها، وبدأنا في الكويت والآن نعمل في السوق المصرية والمملكة العربية السعودية وهي أسواق رئيسية لصناعة المأكولات والمشروبات، وندعم أكثر من 2000 مطعما في المنطقة وحققنا طلبات أونلاين بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار خلال عام 2021فقط».