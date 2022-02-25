التحريات في وفاة ربة منزل بالعمرانية: وضعت سما للفئران وتناولت الطعام

لفظت ربه منزل أنفاسها الأخيرة إثر تناولها سم فئران، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما كلفت المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بلاغ من مستشفى بوفاة ربة منزل

وتلقى مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد بوفاة ربة منزل إثر إصابتها بحاله تسمم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «جميعه. ع. م. ع» 34 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات بأن المتوفاة وضعت يوم الواقعة سم فئران للقضاء على بعض الفئران في شرفة منزلها، ولم تتذكر أن تغسل يديها جيدًا، وتناولت الطعام دون غسل يديها، الأمر الذي تسبب في إصاباتها بإعياء شديد، ونُقلت إلى المستشفى لإسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في أثناء إسعافها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ربه منزل تنهي حياتها بمبيد حشري بسبب خلافات مع زوجها

في سياق منفصل، أنهت ربه منزل في الدرب الأحمر حياتها بتناول مبيد حشري بعد خلافات مع زوجها، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.