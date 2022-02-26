زيادة 21%في زيت الطعام عالمياً بسبب توقف الشحن الأوكراني

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تصاعد أسعار السلع الزراعية بعد توترات استمرت لأشهر في منطقة البحر الأسود أبقت أسعار الحبوب الرئيسية مثل القمح شديدة التقلب.

ونظرًا لأن كل من روسيا وأوكرانيا تتمتعان بنفوذ كبير في تدفقات التجارة العالمية للحبوب والزيوت النباتية، فمن المتوقع أن يؤدي تزايد حالة عدم اليقين في المنطقة حول إغلاق الموانئ والعرقلة المفروضة على الملاحة في السفن إلى ارتفاع أسعار السلع مثل زيت عباد الشمس والذرة والقمح على المدى القريب، بحسب مذكرة بحثية من «ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس».

أوكرانيا تصدر 49.9% من صادرات زيت عباد الشمس عالميا

وأضافت أنَّه بينما تظل الحركة التجارية في بحر آزوف مغلقة، تنتظر الأسواق توضيح ما إذا كان الغزو يقتصر فقط على المقاطعتين المتنازعتين إذ لا تزال الملاحة في البحر الأسود مفتوحة، وأي اضطراب في التدفقات التجارية يمكن أن يؤثر على الأمن الغذائي والأسعار، في وقت ارتفع فيه تضخم الغذاء إلى مستوى قياسي في العام الماضي.

وتوقفت شحنات زيت «عباد الشمس» من أوكرانيا وروسيا عقب أنباء التفجيرات في أوكرانيا، إذ وجد المشترون صعوبة في تتبع طلباتهم، حسبما أفادت «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» في 24 فبراير.

وأظهرت بيانات تجارية أنَّ أوكرانيا صدّرت 5.27 مليون طن من زيت عباد الشمس في 2020-2021، ما يمثل 46.9% من الصادرات العالمية، بينما بلغت حصة روسيا في التجارة العالمية 29.9%، ويعد زيت عباد الشمس هو ثالث أكثر الزيوت النباتية تداولًا في العالم بعد زيت النخيل وفول الصويا.

أوكرانيا أكبر منتج لزيت عباد الشمس في العالم تليها روسيا

وتعد أوكرانيا هي أكبر منتج لزيت عباد الشمس في العالم تليها روسيا، و استحوذ البلدان على 60% من الإنتاج العالمي في 2020-2021، إذ أنتجت أوكرانيا 5.9 مليون طن متري من زيت عباد الشمس في 2020-2021، بينما بلغ إنتاج روسيا 5.1 مليون طن متري.

وارتفع سعر زيت عباد الشمس في البحر الأسود في أوكرانيا بنسبة 12% منذ الأول من يناير إلى 1480 دولارًا للطن المتري في 23 فبراير. وارتفع زيت فول الصويا بنسبة 21% منذ بداية العام إلى 1582.48 دولارًا للطن المتري، بينما ارتفع سعر زيت النخيل الخام في إندونيسيا بنسبة 13%، وأظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى 1600 دولار للطن المتري.

وقفزت العقود الآجلة لزيت النخيل للشهر الثالث بنسبة تزيد على 7% خلال اليوم لتصل إلى 6411/ طن متري -1531 دولارًا للطن المتري- في بورصة السلع الماليزية في 24 فبراير، متجاوزة بذلك أعلى مستوى لها في 23 فبراير، حيث يبحث المشترون عن بدائل لزهرة الشمس.

وارتفعت العقود الآجلة لزيت فول الصويا لشهر مايو في بورصة شيكاغو للتجارة إلى 74 سنتًا/ رطل، بزيادة 5.7% عن الإغلاق السابق، بينما تجاوزت العقود الآجلة لزيت فول الصويا 70 سنتًا/ رطل للمرة الأولى منذ 9 سنوات في 22 فبراير الجاري.