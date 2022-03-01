غلق وتشميع 43 منشأة غذائية وإعدام 2.5 طن أغذية فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

حملات تفتيش على المنشآت الغذائية

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بفاقوس والإبراهيمية وكفر صقر والقنايات وبلبيس والعاشر من رمضان، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 43 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص

أضاف وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 43 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 7 منشآت بالإبراهيمية، و8 منشآت بكفر صقرن و3 منشآت ببلبيس، ومنشأة بالقنايات، و8 منشآت بالعاشر من رمضان، و16منشأة بفاقوس.

وجرت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين ، كما جرى إعدام 2 طن و470 كجم أغذية مختلفة وعصائر وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 160 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 111 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز شرطة فاقوس والإبراهيمية وكفر صقر والقنايات وبلبيس والعاشر من رمضان.