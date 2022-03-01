9 معلومات عن القنبلة الفراغية شديدة التفجير..أطلقتها روسيا في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام غربية مختلفة، بأن القوات الروسية استخدمت القنبلة الفراغية، خلال خامس أيام عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أمس الإثنين، وهو ما أكدته أوكسانا ماركاروفا، سفيرة أوكرانيا في واشنطن، مشيرة إلى أن استخدام مثل هذه القنابل، محظورا بموجب اتفاقية جينيف.

ما طبيعة القنبلة الفراغية؟

مع تصريحات السفيرة الأوكرانية، زادت عمليات البحث عن طبيعة القنبلة الفراغية، المحظور استخدامها دوليا، والتي تعد الأشد من حيث قوتها التفجيرية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث القوة، بعد الأسلحة النووية، إذ تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن تلك النوعيات من القنابل.

معلومات عن ثاني أقوى القنابل بالعالم

1- قنبلة تستخدم الأكسجين المحيط بها، لتوليد قوة انفجارية ذات حرارة مرتفعة.

2- ينتج عن انفجارها موجة انفجارات ذات مدى طويل، مقارنة بالمتفجرات التقليدية.

3- تنتج الولايات المتحدة الأمريكية هذه النوعيات من القنابل، وتلقبها بـ« أم كل القنابل»، بينما تسميها روسيا «أبو كل القنابل».

4- سبق أن ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على أفغانستان في شهر أبريل عام 2017، بحجة استهداف مقرات لداعش.

5- تستهدف القنبلة الفراغية تدمير البنية التحتية العسكرية، مثل الملاجئ ومخازن الأسلحة تحت الأرض والأنفاق، التي لا تصل إليها القنابل التقليدية.

6- تحتوي هذه القنبلة على ذخيرة من وقود صلب، هدفه الاحتراق بشكل متصاعد وبسرعة فائقة، متحولا إلى غاز أو رذاذ ملتهب، ينتج عنه تخلخلا هائلا في الضغط.

7- ترجع تسميتها بـ«الفراغية»، لأنها تولد ضغطا سلبيا، ينتج عنه تفريغ في موقع الانفجار، يعقبه هجوم للضغط الجوي من جميع الجهات، لتعويض الضغط السلبي الناجم عن الانفجار، ما يؤدي إلى تدمير مضاعف بالمنطقة المستهدفة.

8- تحتوي «أبو القنابل» الروسية، على 44 طنا من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار.

9) يصل قطر القنبلة التفجيري إلى 300 متر.