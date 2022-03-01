مصر ترسل طائرة إجلاء إلى بوخارست لنقل المصريين الفارين من حرب أوكرانيا

قررت الحكومة المصرية، إرسال طائرة إجلاء إلى تسهيل عودة المواطنين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الاوكرانية الرومانية، هرباً من الحرب الروسية الأوكرانية.

إعادة الطلاب المصريين

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك طائرة من مصر للطيران ستقلع متجهة إلى بوخارست، لإعادة الطلبة المصريين الموجودين في رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، نسقت رئاسة مجلس الوزراء مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الدول المعنية، ووزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدنب، وتمّ ترتيب إرسال الطائرة التي ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.

طائرة تتسع لـ1500 شخص

وقالت السفارة المصرية في رومانيا، في بيان صحفي، إن الطائرة ستصل إلى بوخارست في الثالثة عصرًا بتوقيت بوخارست، مشيرةً إلى أنّ الطائرة تتسع إلى حمل 1500 شخص.

وناشدت السفارة المواطنين المصريين، بسرعة التوجه إلى السفارة المصرية في بوخارست؛ لإعداد قائمة المسافرين على متن تلك الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة في شكل جماعي، مرفقة عنوان السفارة في بوخارست وهو Blv Dacia .67.