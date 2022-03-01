قوافل «حياة كريمة» تقدم خدمات طبية وعلاج بالمجان لـ12 ألف شخص بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بقرى المحافظة شملت: الناصرية والسلام بمركز بنى مزار، وشم القبلية بمركز مغاغة، والبدرمان بمركز ديرمواس، ونزلة عبيد وطهنا الجبل بمركز المنيا، وذلك على مدار شهر فبراير الماضي.

نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 11 ألفا و 834 حالة في التخصصات المختلفة، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج على المستشفى.

تحويل 218 حالة على المستشفيات لاستكمال العلاج

وأوضح الدكتور محمود خليفة منسق القوافل الطبية بالمديرية، أنه جرى عمل 594 تحليلا مختلفا، وموجات صوتية لـ136 حالة، ورسم قلب لـ30 حالة، وأشعة سينية لـ25 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ804 مترددين، وتحويل 218 حالة على المستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ653 مترددا.

وتطلق الصحة القوافل الطبية مرتين خلال الأسبوع الواحد، وتستهدف القافلة إحدى القري الأكثر احتياجا التي تبعد 15 كيلومترا عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، وتقدم جميع الخدمات بالمجان لمدة يومين في القافلة الواحدة.