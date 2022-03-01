عاجل.. الرئيس الأوكراني يعلن قبول طلبه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال أندريه يرماك، رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تم قبوله وتسجيله،لافتاً إلى أنه جاري النظر إليه.

قبول طلب أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنك» تغريدة لـ«يرماك» على موقع التغريدات «تويتر» قال فيها، إنّ الرئيس الأوكراني وقّع، أمس، على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بموجب الإجراء المعجل، لافتاً إلى أن الطلب تم قبوله وتسجيله بل وجارٍ النظر فيه.

وناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي، بسرعة قبول بلاده على وجه السرعة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، بعدما وقع طلباً لانضمام بلاده.

وطالب رؤساء بلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ودول البلطيق الاتحاد الأوروبي، بضرورة اتخاذ خطوات لمنح العضوية إلى أوكرانيا على الفور.

وتدخل العملية العسكرية الروسية، يومها السادس على التوالي، عندما خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس الماضي، معلناً شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع عسكرتها من قبل الدول الغربية، إضافة إلى وقف تمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» على مقربة من حدود روسيا.