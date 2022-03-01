مسلسل أبو العروسة الحلقة 24.. نرمين الفقي تواجه أزمة ابتزاز

شهدت الأحداث في مسلسل أبو العروسة الحلقة 24، تصاعدا في علاقة «عبد الحميد» الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، مع «عايدة» التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، خاصة بعد خروج الأخيرة إلى المعاش، وقرارها استغلال وقت فراغها بالدخول إلى عالم السوشيال ميديا.

أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 24

تطورات عديدة، طرأت على أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 24، خاصة في علاقة «الدكتورة عبير» التي تجسد دورها نرمين الفقي، بطلاب داخل جامعتها، إذ اشتكت لها إحدى الطالبات، بأن زميل لها قد تقدم إليها، لكن تم رفضه، وبعد ذلك سرق هاتفها المحمول، وابتزها من أجل الموافقة على الزواج منه، لكن «عبير» تدخلت وسجلت المكالمات للطالب، ووجهت نصيحة للفتيات بعد التصوير على هواتف الخاصة.

«ملاك» يصدم «فيفيان» بنهاية حلمها

وفاجأ «ملاك»، صديقته «فيفيان» في مسلسل أبو العروسة الحلقة 24، بأن حماتها علمت الحقيقة، وتم فسخ الخطوبة، إذ أنها كانت طوال الفترة الماضية، تخدع حماتها بأنها من عائلة غنية، لكن أهلها توفوا في الخارج، وطلبت من «ملاك» أن يمثل دور شخص من عائتها حتى يسير الزواج.

وشهدت الحلقة تعرف هاجر على شاب جديد من الجامعة، ومن المتوقع أن تدخل في قصة حب جديدة، خلال الحلقات المقبلة، بعد طلاقها الصادم في الحلقات الماضية.

مواعيد عرض المسلسل

مسلسل «أبو العروسة 3»، يعرض أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً، على شاشة «dmc»، وتعاد الحلقات في تمام الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية تكون 12.30 ظهرًا.

ويشارك في بطول المسلسل، كلا من: سيد رجب، وسوسن بدر، ومحمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، ولاء الشريف، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال، الذي استطاع أن يجمع بين نجوم الصف الأول، ويحقق معهما نجاحا كبيرا.