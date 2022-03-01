رابط صندوق التمويل العقاري للاستعلام بالرقم القومي.. اعرف النتيجة

يهتم كثيرون بالوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان، وتكثر عمليات البحث عن رابط صندوق التمويل العقاري، للاستعلام بالرقم القومي عن نتيجة قبوله وحصوله على الوحدة التي يريدها وموعد الاستعلام.

وللتيسير على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد الذي قد يبذلوه نتيجة توجههم إلى المصالح الحكومية للاستعلام، يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل الاقتصادي رابط الاستعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

رابط صندوق التمويل العقاري لاستعلام بالرقم القومي

ويمكن معرفة نتيجة الحصول على الوحدات من خلال رابط صندوق التمويل العقاري.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان

وعلى الراغبين في معرفة النتيجة اتباع خطوة بسيطة عن طريق الدخول على رابط صندوق التمويل العقاري، ثم كتابة الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك على موقع الإسكان.

طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان

وتتيح وزارة الإسكان العديد من الطرق للمواطنين من أجل الاستعلام بجانب رابط صندوق التمويل العقاري، من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 1188 أو 5777 أو 5999.

كما يمكن إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، مدونا بها الرقم القومي الخاص بالمتقدم فقط، ويمكن كذلك الاستعلام عن الفائزين في الإعلانات المختلفة للوزارة، من خلال الاتصال على الرقم 090011117 من أي تليفون أرضي، واتباع الخطوات المطلوبة، كما تتيح الوزارة خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك عن طريق رسائل الصفحة.

ووفق المعلن عنه من قبل وزارة الإسكان، يتم تسليم المقبولين ممن تقدموا على الشقق السكنية، الوحدات السكنية، في مدة 3 سنوات كحد أقصى من الموعد الرسمي للإعلان عن الطرح.