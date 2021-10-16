يبحث العديد من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الجارية عن كيفية الاستعلام عن الشقق، لذا تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وذلك من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويوفر صندوق الاسكان الاجتماعي وصندوق التمويل الاقتصادي رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، والذي يمكن لجميع المواطنين الاستعلام من خلاله عبر الضغط على هذا الرابط.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الهاتف المحمول

وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طريقة أخرى من أجل تسهيل على المواطنين وتحديدا الحاجزين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال أن يقوم الشخص بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، ويكتب بها «الرقم القومي» من خلال هذه الأرقام: 1188، أو 5777، أو 5999.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الخط الساخن

وهناك طريقة أخرى يُمكن من خلالها المواطنين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وهي من خلال الاتصال على الخط الساخن من أي تليفون أرضي وهو 090011117، على أن يقوم الشخص بإدخال مختلف البيانات المطلوبة أثناء المكالمة.

الاستعلام من خلال صفحة صندوق الإسكان الاجتماعي على «فيس بوك»

ويُمكن أيضا الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، حيث يستطيع المواطنون إرسال جميع الاستفسارات من خلال نظام الرسائل على الصفحة، وسيجري الإجابة عليها.

ويجري تسليم الوحدات السكنية التي تُعلن عنها وزارة الإسكان والمرافق بواسطة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لجميع الفائزين بها، في مدة 3 سنوات كحد أقصى من الموعد الرسمي للإعلان عن الطرح.