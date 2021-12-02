الاستعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي والخط الساخن

يبحث قطاع عريض من المواطنين راغبي الحصول على الشقق التي تطرح بين الحين والآخر عن كيفية الـ استعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي، إذ يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل الاقتصادي رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، والذي يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عنها بشكل اسرع دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الرسمية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض خطوات الـ استعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي ورابط الاستعلام، وذلك من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

استعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي

- في البداية من يتم الاستعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي من خلال الدخول على صندوق الاسكان الاجتماعي.

- إدخال البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي وكلمة السر التي تم تسجيلها والحصول عليها بشكل مسبق.

طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان

ومن خلال هذه الأرقام: 1188، أو 5777، أو 5999، يستطيع المواطنين وتحديدا الحاجزين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال أن يقوم الشخص بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، ويكتب بها «الرقم القومي» فقط، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما يمكن من خلال الاتصال على الخط الساخن من أي تليفون أرضي وهو 090011117، على أن يقوم الشخص بإدخال مختلف البيانات المطلوبة أثناء المكالمة.

مدن الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2021

- 6 أكتوبر الجديدة.

- حدائق أكتوبر.

- حدائق العاصمة بمدينة بدر.

- العبور الجديدة.

عقوبة من يخالف قانون الإسكان الاجتماعي

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أوضح أن يتم معاقبة كل من يخالف قانون الإسكان الاجتماعي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق.