تأجيل دعوى جديدة لزوجة الدجال أحمد زرد لـ27 مارس.. اعتداء وسب وقذف

قضت محكمة جنح التجمع الأول اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من شيماء محمد زوجة «الدجال أحمد.ج» الشهير بـ«أحمد زرد»، التي حملت رقم 14924، وذلك بتهمة الضرب والإيذاء والسب والقذف والتهديد وإحداث إصابتها لجلسة 27 مارس المقبل لإعادة التقرير الطبي.

كان دفاع المجني عليها قد قال: «ادعينا بالحق المدني بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لما نُسب إليه من قبل جهات التحقيق».

وطلب دفاع المتهم في الجلسة الماضية بتاريخ 25 يناير الماضي أمام هيئة المحكمة تأجيل الجلسة للإطلاع على أوراق القضية.

موافقة على الزواج بشكل غريب

أكدت شيماء محمد زوجة الدجال الشهير أنها تعرفت على الدجال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ذاع صيته وشهرته من خلالها، ثم طلبت منه علاجها بسبب مرضها ومرورها بحالة نفسية، موضحة أنها بعد فترة من التعارف ارتبطت به ووافقت على الزواج منه دون مبرر مقنع، بدعوى أن شيئًا غريبًا حدث لها، على حد قولها.

كتاب غريب بعد الزواج

وأوضحت شيماء محمد زوجة الدجال الشهير، أنها بعد زواجها من الدجال فوجئت به يصطحب إلى منزلها كتابًا غريبًا مكتوبًا بلغة غريبة وبكثير من الطلاسم، فما كان منها إلا أن واجهته فكان رده أنه لا يعالج بالقرآن وإنما يمتلك خدمة سفلية من الجن تساعده في أعمال الدجل والشعوذة والسحر.

وأشارت إلى أنها تيقنت من وجود أعداد كبيرة من الضحايا وأشهرهم السيدة التي تُدعى سلمى، لافتة إلى أنها عزمت على الانفصال عنه بعد ظهور الكثير من الضحايا، لكنه رفض طلبها واعتدى عليها بالضرب المبرح مما أدى لإصابتها.

وشددت شيماء محمد زوجة دجال شهير، على أنها بعد إصراره على الانفصال فيما بينهما بالتراضي، رفعت قضية خلع، مشيرةً إلى أنه هددها بسبب طلبها الانفصال عنه بوقوع ضرر عليها وعلى ابنتها لكنها رفضت الانصياع له وأصرت على موقفها.