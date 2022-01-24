بلاغ من «المهن التمثليلة» ضد صاحب فيديو على «يوتيوب»: سب وقذف للفنانين

تقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص لقيامه بالإساءة لعدد من الفنانين ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع «يوتيوب»، مستخدمًا ألفاظ تعد طعنًا فى الأعراض.

بلاغ ضد الإساءة للنقابة والفنانين

وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، أن المشكو فى حقه سبّ عددا من الفنانين ونشر أخبارا كاذبة عنهم، ووصفهم بأمور خادشة ومسيئة لهم وللنقابة.

وطالب البلاغ الذى حمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، بمعاقبة المشكو فى حقه وفقًا للمواد 308 و 308 مكرر م قانون العقوبات، لإرتكابه جرائم الإساءة بالسب والقذف والطعن فى الأعراض.