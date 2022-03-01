حفل أنغام في دار الأوبرا.. شروط الحضور وفئات التذاكر

يبحث الكثير من الجمهور عن موعد حفل أنغام ، المقرر إقامته على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بعد تألقها في حفلها الأخير بدار عابدين وتفاعل الجمهور معها.

موعد حفل أنغام في دار الأوبرا

وكانت الصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الاستعدادات لحفل أنغام الغنائي الضخم بالمسرح الكبير يوم 21 مارس المقبل، الذي سيشهد تقديم الفنانة لباقة متنوعة من أغانيها المميزة.

فئات تزاكر حفل أنغام

ولحضور حفل أنغام، توجد 5 فئات من التذاكر، هي: 360 جنيه، و610 جنيه، و1010 جنيه، و1410 جنيه، و1810 جنيه.

ومن المقرر أن تحيي أنغام الحفل بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

شروط حفل أنغام في دار الأوبرا

ووضعت الشركة المنظمة للحفل عدد من الشروط لحضور الحفل، وهي:

- الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، من ارتداء «البدلة كاملة جاكيت + كرافتة».

- ارتداء كمامات طبية للحذر من فيروس كورونا المستجد، والدخول من الأبواب المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- فتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساء.

حفل أنغام في قصر عابدين

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت حفلا غنائيا ضخما في قصر عابدين الجمعة الماضية، وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها بقيادة المايسترو كريم فوده، ومن أبرز الأغاني التي قدمتها هي: «اتجاه واحد، كل ما نقرب، حالة خاصة جدا، بتوصفني بتكسفني، مجبش سيرتي، أساميك الكتيرة، عن فرح غايب، راحت ليالي، هتشتاقوا، أكتبلك تعهد، عرفها بيا».