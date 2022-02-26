أنغام تنفعل على فرقتها الموسيقية 3 مرات: «صوتكم ناشف ليه» (فيديو)

انفعلت الفنانة الكبيرة أنغام 3 مرات على فرقتها الموسيقية، أثناء الحفل الغنائي الذي أقيم في قصر عابدين، خلال الساعات الماضية، بسبب الكورال الذي واجه بعض الصعوبات في الغناء.

أنغام تبدأ حفلها بأغنية كل ما نقرب

أنغام كانت أحيت لأول مرة حفلا غنائيًا لها في قصر عابدين بحضور جماهيري كبير، وقدّمت مختارات من أعمالها الغنائية «حالة خاصة جدا» و«بتوصفني بتكسفني» و«هتشتاقوا»، مرورا بأغنيات «أساميك الكتيرة» و»راحت ليالي» و«أكتبلك تعهد»، وروائع «مجبش سيرتي» و«عرفها بيا» و«عن فرح غايب»، و«اكتبلك تعهد» واختتمت الحفل بأغنية «يا ريتك فاهمني».

أنغام تختتم حفلها بـ ياريتك فاهمني

الانفعال الأول من أنغام على فرقتها كان بعد أداء أغنية «بين البينين» حيث طلبت من الفرقة خفض صوت الكورال في السماعات التي تضعها في أذنها والمرة الثانية كانت بعد أداء أغنية «ولا دبلت» وقالت لهم: «هو ليه الصوت ناشف».

أما المرة الثالثة فقد انفعلت بشكل كبير بعد أداء أغنية هو نفس الشوق، وقالت: «عاوزة اسمع تكنو، عاوزة اسمع مزيكا، أنا بغني لوحدي تعبت».

حمل حفل أنغام مشيرة كامل العدد حتى قبل موعده بأيام بحضور ما يزيد على 3 آلاف شخص من مختلف الأعمار، في إطلالة مبهرة لأنغام على مسرح حديقة قصر عابدين في ظهور غير مألوف من حيث الشكل والتصميم نفسه للمسرح الذي يطل مباشرة بخلفيته على قصر عابدين، والحفل من تنظيم «ذا بلانرز» و«ذا بيسمنت ريكوردز» و«سبيد انترتينمنت».