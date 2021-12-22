جنايات القاهرة تقضي بإعدام المتهم بقتل سائق «توك توك» في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة فني سباكة، بالإعدام شنقًا، وذلك لإدانته بقتل أحد الأشخاص لسرقة «التوك توك» الخاص به، بدار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبدالعال إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق، وعادل إبراهيم الغويط، وأمانة سر صبحي عبدالحميد طعيمه، ومحمد صابر.

أوهمه بنقل سخان كهربائي

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 6367/325 لسنة 2019 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1849 لسنة 2019 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم «محمد. م. ب، 29 عاما، فني سباكة»، بدائرة قسم شرطة دار السلام، قتل المجني عليه «أحمد. م»، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن طلب منه توصليه إلى وجهة قصده واستدرجه إلى عين سكنه شاغرة، واهمًا إياه أن يعينه في نقل متاع، ولما أوقعه في شركه انقض عليه مهددًا إياه بسلاح أبيض «مطواه»، ومقيدًا إياه بحبل ولما استغاث خشي أن يفضح أمره فطوق عنقه بالمكدم حتى اسكت أنفاسه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

سرقة هاتف محمول ومركبة آلية

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم كان يقصد من جريمة القتل بارتكاب الجنحة الثانية وهي أنه في ذات الزمان والمكان، سرقة المركبة الآلية «توكتوك، وهاتف محمول»، والمملوكين لـ «رجب. م»، «محمود. خ» بأن سلبها من حيازة المجني عليه، فبعدما ظفر به وتحقق من مصرعه استولي على المسروقات ولاذ بالفرار، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض«مطواه».

التحريات

وجاء في تحريات المباحث، أن المتهم هو مرتكب الواقعة وذلك بقصد سرقة المركبة الآلية قيادة المجني عليه بأن استدرجه إلى العين محل الواقعة، واهما إياه بتوصيله لنقل متاع سخان كهربائي، وعند بلوغه محل جرمه هدده بسلاح أبيض «مطواة»، وقيده بحبل طوق به عنقه وخنقه حتي أرداه قتيلا واستولي على الهاتف حيازته والمركبة قيادته.

وأضافت أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة، تمكن من ضبط المتهم وأرشده إلى محل إخفاء الدراجة الآلية بأحد الجراجات الخاصة فتمكن من ضبطها وكذا الهاتف لدي أحد المحال التجارية.