«مكافحة الإدمان» يرشح إحدى المتطوعات لعرض تجارب الشباب بمؤتمر الأمم المتحدة

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في منتدى الشباب الدولي السنوي، وهو أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «Youth Forum» الذي يعقد حاليا في فيينا- النمسا «أون لاين»، بسبب الظروف الراهنة وكإجراء احترازي للوقاية من كورونا ، تحت عنوان «الوقاية من استخدام المخدرات».

تبادل الخبرات في مجال التوعية بأضرار المخدرات

وافتتحت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بفيينا، فعاليات المنتدى بمشاركة وفود 43 دولة بعدد 74 شاب وفتاة على مستوى العالم، وعدد من السفراء وممثلي الدول ورؤساء مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا-النمسا، على مدار 5 أيام في الفترة من 28 فبراير، ويستمر حتى 4 مارس، وذلك بناء على دعوة من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالنمسا، لمشاركة الصندوق مع ترشيح أحد القادة من الشباب المتطوعين، لتمثيل مصر في المنتدى.

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان، في بيان له، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الاجتماع الوزاري للجنة العليا للمخدرات CND، في دورته الخامسة والستين، والتي ستعقد خلال الفترة من 14- 18 مارس 2022، بمشاركة الصندوق.

عرض تجربة الشباب والفتيات المتطوعين بالصندوق

واختار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المتطوعة ملك شعراوي، 16 عاما، أحد قادة الشباب المتطوعين لدى الصندوق منذ عام ونصف بمحافظة القاهرة لتمثل مصر في منتدى الشباب الدولي بمجال المخدرات، إذ تقوم بعرض تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق، والذي يصل عددهم لـ32 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات الجمهورية، ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وكيفية استثمار الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق «بيوت التطوع» داخل العديد من الجامعات المصرية، لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطي المخدرات، ولاقت تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق إشادة كبيرة من جانب لجنة المنتدى الدولي.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه خلال فترة فعاليات المنتدى سيجرى عرض تجربة الشباب المتطوعين لدى الصندوق في تنفيذ مبادرات التوعوية للوقاية من تعاطي المخدرات، إذ يقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تتماشى مع الفئات المختلفة للوقاية من الإدمان سواء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن مبادرة«القرار قرارك».

تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق بديلة العشوائيات

وأضاف أنه يجرى تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، وكذلك في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تتضمن زيارات منزلية للتواصل بشكل مباشر مع الأهالي في هذه المناطق لتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

تفاصيل اختيار رؤساء وحدات التطوع من الشباب

وعرض «عثمان» كيفية اختيار رؤساء وحدات التطوع من الشباب ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات، من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين لدى الصندوق بأسلوب ديمقراطي حر، إذ ينتخب المتطوعون لدى الصندوق في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب.

وأضاف أن ملك شعراوي، التي تبلغ من العمر 16 عاما، متطوعة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان منذ عام ونصف، وتلقت التعليم الابتدائي بدولة سويسرا، والتعليم الإعدادي في دولة ماليزيا، وشاركت في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية للصندوق عن أضرار المخدرات لحماية الشباب وطلاب المدارس والجامعات من الوقوع في براثن الإدمان، كذلك المشاركة في المعسكرات الشبابية للصندوق.